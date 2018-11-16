DBP Eş Genel Başkanı Arslan'a tahliye

8 Şubat'tan beri tutuklu bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, tahliye edildi

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada Diyarbakır'da, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 8 Şubat'tan beri tutuklu bulunan DBP Genel Başkanı Mehmet Arslan tahliye edilmesine karar verdi.

Arslan, Rize Kalkandere Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

