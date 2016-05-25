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DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hafize İpek tahliye edildi

İpek, 30 Mart'ta tutuklanmıştı

25 Mayıs 2016 12:06

Diyarbakır’da Newroz kutlamasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Hafize İpek tahliye edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Mart Newroz günü yapılan etkinliğe ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Newroz Komitesi Başkanı olan Hafize İpek, 30 Mart'ta “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle tutuklanmıştı. Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hâkimliği, bugün yapılan tutukluluğun değerlendirilmesi duruşmasında İpek'in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

İpek ve Newroz Komitesi'ndeki 7 kişi hakkında “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla açılan soruşturma ise sürüyor. 

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