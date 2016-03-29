DBP Diyarbakır Eş Başkanı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Newroz Tertip Komitesi üyesi 7 kişiden 6'sı serbest kalırken DBP İl Eşbaşkanı Hafize İpek tutuklandı.
Ne olmuştu?
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Mart'ta Newroz Parkı'nda düzenlenen kutlamaya dair başlattığı 4 ayrı soruşturma doğrultusunda 26 Mart'ta gözaltına alınan Tertip Komitesi Başkanı ve DBP İl Eşbaşkanı Hafize İpek, DTK Başkanlık Divan Üyesi Seydı Fırat, Diyarbakır Ticaret Odası üyesi Hüsnü Pervane, Avukat Mahmut Çiftçi, Ramazan Kaval, Abdulgani Alakan ile sunucu Ayşe Çelikbilek tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.