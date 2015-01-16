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Yaşam

DBP binasına silahlı saldırı!

Bingöl'de Demokratik Bölgeler Partisi il binasına ateş açıldı

16 Ocak 2015 22:05

Bingöl'de Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Kurşunlar parti tabelasına isabet ederken, ölen ya da yaralanan olmadı. Bingöl'de Genç Caddesi üzerindeki Halk Pasajı'nın ikinci katta bulunan DBP binasına henüz kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ateş edildi. Kurşunlar parti tabelasına isabet ederken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Demokrathaber'de yer alan habere göre, olay yerine gelen polis, partililerle görüştükten sonra çevreyi güvenlik bandı ile kapattı. Bir süre inceleme yapan polis, tabelanın indirilmesi için itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yardımıyla indirilen tabela, polis tarafından incelemeye alındı. Görgü tanıkları, saldırının araç içerisinden gerçekleştiğini söyledi. Çevredeki Mobese kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DBP Bingöl İl Başkanı Mervan Temiz, "Partimize yönelik çirkin bir saldırı olmuştur. Bu saldırıyı kınıyoruz ve bu saldırıların takipçisi olacağız" dedi.
 

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