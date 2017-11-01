Dayton Anlaşması'nı satmak isterken yakalandı

Bosna Hersek polisi, Bosna Savaşı'nın sona erdiren Dayton Anlaşması'nın orijinal kopyalarından birini satmaya çalışan bir kişinin yakalandığını açıkladı.

1995'te imzalanan anlaşmanın yaklaşık 10 yıl önce arşivlerden kaybolduğu açıklanmıştı.

Bosna Hersek basınına göre anlaşmayı eski meclis başkanının makam şoförlüğünü yapan Zeljko Kuntos adlı bir Bosnalı Sırp çaldı. Saraybosna yakınlarında tutuklanan Kuntos'un tarihi belgeyi 60 bin dolara satmaya çalıştığı belirtiliyor. Kuntos'un üç kopyası olan anlaşmayı nasıl ele geçirdiği ise bilinmiyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada "Dayton Anlaşması'nın orjinal metnine sahip olan bu kişinin, belgeyi satarak yasadışı yolla kazanç sağlamaya çalıştığından şüphe edilmektedir" denildi.

100 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Bosna Savaşı'na son veren anlaşma, ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton'da yer alan hava üssünde yapılan müzakerelerin ardından imzalanmıştı. Amerikalı diplomat Richard Holbrooke'un mimarı olduğu anlaşmanın maddeleri 19 gün süren pazarlıkların ardından belirlenmişti. Tarihi anlaşmaya, Boşnak, Hırvat ve Sırp liderler Aliya İzzetbegoviç, Franco Tujman ve Slobodan Miloşeviç Paris'te imzasını koymuştu.

21 Kasım 1995'te imzalanan ve 3 kopyası olan anlaşma uyarınca Bosna, Sırp Cumhuriyeti ve Boşnak-Hırvat Federasyonu olmak üzere iki özerk entiteye ve 10 kantona ayrıldı. Devletin zirvesine ise Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere üç üyeden oluşan bir konsey yerleştirildi.

Reuters,ÖA/EC

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