'Dayı'nın referandumda oyu ne olacak?

T24- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri “Ne Unuturuz, Ne Affederiz! 12 Eylül'e, Gülen'lere Hayır” eylemi dün Taksim'de gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eyleme, Tarık Akan, Rutkay Aziz, Tuncel Kurtiz, Altan Erkekli, Orhan Aydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in de aralarında bulunduğu sanat ve siyaset dünyasından isimler de destek verdi.



DİSK'e bağlı sendika üyeleri ve sanatçılar Taksim Tramvay Durağı'nda bir araya geldi. Eylemle ilgili bir basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Türkiye'de aklı selim olan hiç kimse ve hiçbir örgütün böyle bir anayasayı savunamayacağını ifade eden Çelebi, “Unutmuyoruz Sayın Başbakan. Yaptıklarınızı ve yaşattıklarınızı unutmuyoruz. 'Tezkere geçmezse memura maaş veremeyiz', zam isteyen memura 'IMF'yi ikna edin', çiftçiye 'Ananı da al git', 'Gözünü toprak doyursun' diyen, işçiyi 'ayaklar baş olmaz' diye küçümseyen, fakat iş yabancı sermayeye gelince 'toprak satılıyorsa alıp götürmüyorlar ya' sözlerinizi unutmuyoruz” dedi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Çelebi basın açıklamasında şunları da söyledi: “AK Parti bu paketle Türkiye'ye özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi çok görüyor. Toplumun en geniş kesimini oluşturan emekçiler açısından çevrelerinin ihtiyaçlarına hitap eden bu Anayasa değişikliğine emek örgütleri ve emekçiler hayır diyor. Bizler, 12 Eylül Anayasası'nı değiştiriyormuş gibi yaparak aslında her şeyi olduğu gibi bırakan ve bu sözde değişikliklerle 12 Eylül Anayasası'nı ayakta tutmaya çalışan AKP'nin Anayasa değişiklik paketine karşı çıkıyor ve hayır diyoruz. 'Bu güne kadar işçiler güldü, artık gülme sırası bizde' diye gülenlere, 'Mezardan çıkıp evet deyin' diyen Gülen'lere karşı işçi sınıfının cevabı nettir: Ne Unuturuz, Ne Affederiz! 12 Eylül'de Gülen'lere karşı hayır diyoruz.” Basın açıklamasının ardından DİSK üyeleri ile sanatçı ve siyasetçiler, Galatasaray Lisesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yol boyunca “Ogün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “AKP yasanı al başına çal”, “Yalana, talana, AKP'ye hayır”, “12 Eylül'e, Gülen'lere Hayır” sloganları atan gruba, bu tür eylemlerde sürekli yer alan sokak köpeği de eşlik etti. Yürüyüş sırasında, Türk vatandaşlığından atıldığını iddia eden Billur Ulus, çifte vatandaş olduğunu ve kimliğini kaybettiği için sorun yaşadığını belirterek AK Parti hükümeti aleyhine slogan attı. CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek Billur Ulus'a yardım edeceğine söz verdi.



Berhan Şimşek, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada dünyanın hiçbir yerinde 26 soru sorulup da bir cevap isteyen bir anlayışın olmadığını belirterek “Bu değişiklik halkın, işçinin, memurun, esnafın, iş adamının ve emeklinin çıkarına olan bir değişiklik değil. Bu değişiklik sadece 8 yıldır 1 trilyon 300 milyar dolar bütçe yapıp, ülkeye bir kuruş yatırım yapmayan bir anlayışın, yedik içtik bu anayasa değişikliyle de rahat kaçalım değişikliğidir. Bu değişikliğin halka hiçbir faydası yok” dedi.



Galatasaray Meydanı'nda son bulan yürüyüş, katılanlara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.