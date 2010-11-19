'Dayımın şiddeti yüzünden kaçtık'

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Bitlis'in Küçüksu Köyü Muhtarı Gökçek'in jandaramaya teslim ettği kızlar, yolda Gökçeğ'e 'Amca bizi Van'a götür' dediler. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:İstanbul’da 10 gün önce Etiler ve Tarabya’da oturan liseli B.A. (14) ile kuzeni D.Y. (15), ‘Tiyatroya gidiyoruz’ diyerek evden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailelerinin endişe ettiği kızlar için Türkiye genelinde araştırma başlatıldı. İki kızın kaçırılmış olabileceği endişesini taşıyan aileleri, fotoğraflarını İstanbul’daki bilbordlara asarken, beklenen haber önceki akşam saatlerinde Bitlis’in Tatvan İlçesi’nden geldi.İzmir’den Eskişehir’e buradan trenle Elazığ’a, ardından otobüsle Bitlis’in Tatvan İlçesi’ne gelen B.A. ile D.Y., ilçeye bağlı Küçüksu Köyü Muhtarı Abdulhalim Gökçek tarafından yolda görüldü. Muhtar Gökçek, kızları tanıyınca jandarmaya götürdü. İki kuzenin kaçma sebebi karakolda belli oldu. Anne ve babasının ayrı yaşadığı ve babasının Van’da olduğu öğrenilen D.Y. ilk ifadesinde, dayısından şiddet gördüğünü ve bu yüzden Van’da bulunan babasının yanına gitmeye çalıştığını söyledi.Muhtar Gökçek de kızların “Bizi ailemize teslim etmeyin” dediklerini belirterek şöyle dedi: “Bir işim için Jandarma Karakolu’na giderken yolda bekleyen iki kız çocuğu gördüm. Kızlar bana el kaldırdılar ve ‘Amca bizi Van’a kadar götür, paramız yok’ dediler. Kızları aldım, önce köye götürdüm, kızlardan biri bana ‘Beni dayıma teslim etmeyin. Ben ondan çok şiddet görüyorum, oraya gitmek istemiyorum. Annem ve babam ayrı yaşıyor’ dedi. Yapılan sorgu ve sağlık kontrolü ardından 2 kız Bitlis Polisevi’ne getirilerek buraya yerleştirildi.eceyi, Polisevi’nde geçiren B.A. ile kuzeni D.Y. burada Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları ile görüşüp ailelerine teslim edilecek.