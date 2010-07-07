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Dayı ve Yeğen Kaz Dağları’nda buluştu

“Ezel” dizisinin Ramiz Dayı’sı Tuncel Kurtiz’le, yeğen diyerek seslendiği Kenan İmirzalıoğlu Kaz Dağları’nın eteklerinde bir araya geldi.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- “Ezel” dizisinin Ramiz Dayı’sı Tuncel Kurtiz’le, yeğen diyerek seslendiği Kenan İmirzalıoğlu Kaz Dağları’nın eteklerinde bir araya geldi.

Tuncel Kurtiz, NTV Yeşil Ekran’da yayınlanan “Tuncel ve Dostları” programda bu hafta “Ezel” dizisindeki rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu’nu ağırladı. Perşembe günü saat 20.00’de NTV’de yayınlanacak program çekimi Kurtiz’in İmirzalıoğlu’nun gelişini heyecanla evinin avlusunda beklemesiyle başladı. İmirzalıoğlu, buluşmaya geç kalınca, ikili vakit kaybetmeden dağların yolunu tuttu. İkili, patika ve dağ yollarında bazen koşarak, bazen yürüyerek sohbet ederken, Edremit Körfezi’ninin eşsiz manzarasını kuşbakışı seyretti. Kurtiz, İmirzalıoğlu, 1948 yılında Kaz Dağları’nda meydana gelen büyük bir yangından kurtulan tek ağacın gölgesinde, Edremit körfezine karşı Şeyh Bedrettin Destanı’ndan pasajları ezbere okudu.
Ayrıca incir, badem ve nar ağaçlarının altında, yöreye ait mitolojik hikayeleri ve bölgenin tarihini anlattı. İmirzalıoğlu, 5 sene önce Tuncel Kurtiz’e bir çay içmek için uğrayıp nasıl 9 gün kaldığını ve bu ziyareti sırasında beraber yaptıkları yürüyüşlerin ve 70’lerindeki Tuncel Kurtiz’in bu yürüyüşlerdeki performansının da etkisiyle spora başlamaya nasıl karar verdiğini anlattı.


 

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