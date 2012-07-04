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'Dayanamıyorum' diye bağıran asker Genelkurmay önünde havaya ateş açtı

''Artık dayanamıyorum'' diye bağıran M.A. görevlilerin kendisine müdahale etmek istemesi üzerine havaya rastgele ateş açtı

04 Temmuz 2012 18:17

Jandarma Genel Komutanlığı önünde “Artık dayanamıyorum” diye bağıran bir uzman çavuş, havaya rastgele ateş açtı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen uzman çavuş gözaltına alındı.
 
Ankara Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Çavuş M. A., elinde benzin bidonu ile Jandarma Genel Komutanlığı nizamiye girişine geldi.

Benzin bidonunu nizamiye girişine bırakan M. A., silahını çekerek bir süre bekledi.

''Artık dayanamıyorum'' diye bağıran M.A. görevlilerin kendisine müdahale etmek istemesi üzerine havaya rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Nizamiye girişinde bulunan komutanları şahsı ikna etmeye çalıştı, ancak M.A. havaya ateş etmeyi sürdürdü.

Uzman Çavuş’un dalgınlığından faydalanan bir sivil polis, üzerine atlayarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Diğer ekiplerin de yardımıyla etkisiz hale getirilen M.A., gözaltına alındı.


'Psikolojik sorunları var'


Öte yandan, konuya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Uzman Çavuş’un psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, zanlının hava değişimine alındığının tespit edildiği de ifade edildi.

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