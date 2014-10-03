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Dünya

'Dayanamayıp tecavüz etmek için saldırdım'

Gözaltına alınan Myanmarlı bir işçinin iki İngiliz turisti öldürdüğünü itiraf etti

03 Ekim 2014 09:02

İngiliz turistlerin katil zanlısı yakalandı. Zanlı, David Miller çiftini sahilde cinsel ilişkiye girerken gördüğünü ve dayanamayıp kadına tecavüz etmek için saldırdığını söyledi.

Cinayetleri itiraf eden 21 yaşındaki soyadı açıklanmayan Win, 23 yaşındaki Hannah Witheridge ve 24 yaşındaki David Miller çiftini sahilde cinsel ilişkiye girerken gördüğünü ve dayanamayıp kadına tecavüz etmek için saldırdığını söyledi.

İtirafın ardından Polis Komisyonu Genel Müdürü Somyos Pumphanmuang, hemen Koh Tao’ya yola çıktı. 

Müfettiş ekibinden bir kişi suçunu itiraf edenin Win adlı bar çalışanı olduğunu söyledi. Win’in yanısıra 23 yaşındaki Maw ve 21 yaşındaki Saw adlı Myanmarlı iki diğer göçmen işçinin de DNA’ları araştırılıyor.

Polis Maw ve Saw’un DNA’ları ile olay yerinde bulunan sigara üzerindeki DNA’ları eşleştiriyor. Maw’un ifadesinde göre; Maw sahilde gitar çaldı ve sigara içtikten sonra evine döndü.

 

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