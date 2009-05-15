Dayaklı kaset tanıtımı

15. Kral Müzik Ödülleri’nin dağıtıldığı gece Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nın tuvaletinde şarkıcı Serdar Ortaç’a saldırıda bulunduğu öne sürülen Cafer Arat yakalandı.



Yakın bir zamanda kaset çıkaracağı öğrenilen Arat, ifadesinde, “Her şey aniden gelişti. O karmaşada Serdar Ortaç’a yumruk attım” dedi. Polis, Serdar Ortaç’ın bir kişinin kendisine yumruk attığı yönündeki şikâyeti üzerine çalışma başlatmıştı. Ekipler, Zeytinburnu’nda düzenledikleri operasyonda zanlı Arat’ı gözaltına aldı. Arat, ifadesinde,“Alkol almıştım. O karmaşada Serdar Ortaç’a yumruk attım” dedi. Arat’ın kaset çıkarmayı düşündüğünü ve tanınmak için bunu yaptığını belirttiği ileri sürüldü.

