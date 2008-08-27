Dayakla ölüm iddiası

Mardin Cezaevi'nde hükümlü bulunan Abdülaziz Ekinci'nin gardiyanların dayağı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Ekinci ailesi gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunurken, savcılık kovuşturmaya gerek görmedi.

İHD Diyarbakır Şubesi'ne başvuran Medine Ekinci, oğlu Abdülaziz Ekinci'nin cezaevine girdiğinden itibaren sürekli dayak yediğini söyledi.



Korkudan konuşmuyordu



Oğlunun görüş günlerinde de ancak iki koluna gardiyanların girmesiyle yürüyebildiğini anlatan Ekinci, "Oğlum sırtı, gözü morarmış görüşe geliyordu. Daha önce benimle konuşuyordu. Sonraları konuşmamaya başladı" dedi.

Adalet Bakanlığı'na da yaklaşık 20 dilekçe gönderdiğini, ancak hiçbir yanıt alamadığını belirten Ekinci, şunları söyledi:

"Oğlum bir görüşte Seyithan ve Şirin adında iki gardiyanın isimlerini zorla söyledi. Korkusundan sesini kısarak 'Beni dövüyorlar' dedi. Dilekçe yazdım yine cevap çıkmadı. Daha sonra İHD'nin yazdığı dilekçeyle oğlumu tedavi etmeye başladılar. Sonra tedavileri yarım kaldı."



Dilekçelere yanıt yok



İHD Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey de, anne Ekinci'nin başvuruları üzerine 22 Temmuz 2008 günü Adalet Bakanlığı, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Mardin Valiliği, Mardin Başsavcılığı, Mardin Cezaevi İzleme Kurulu'na dilekçeler yazdıklarını söyledi.

Ekinci'nin Adana'da hastaneye kaldırıldığını belirten Erbey, "Medine Ekinci 22 Ağustos'ta yeniden bize başvurdu. Ancak oğlu tedavi gördüğü hastanede ölmüştü" diye konuştu.

Ekinci ailesinin Mardin Cezaevi'ndeki İnfaz Koruma Başmemuru Mehmet Zahir Aydın ile gardiyanlar Seyithan Tosun ve Mehmet Şirin Bayık hakkında şikayette bulunduğunu ifade eden Erbey, şöyle devam etti:

"Mardin Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Fakat Abdülaziz artık yaşamıyor. Onu dövenler ise serbest."