Dayakçı öğretmene 5 yıl hapis cezası

Yargıtay, öğrencisini sopayla döverek yaralayan öğretmenin 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren 'kasten yaralama' suçundan yargılanması gerektiğine karar verdi.



Patnos Sulh Ceza Mahkemesi, velinin şikayetten vazgeçmesi üzerine 'niteliksiz yaralama' suçundan yargılanan öğretmen hakkındaki davanın düşürülmesine karar vermişti. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay ise emsal bir karara imza attı.



Yargıtay, öğretmenle ilgili verdiği kararda, “şikayetten vazgeçmeyle kamu davasının düşürülmesi yasaya aykırıdır” diyerek, öğretmenin 5 yıla kadar hapsini öngören 'kasten yaralama' suçundan yargılanması gerektiğine belirtti. Dosya yerel mahkemeye gönderildi.

