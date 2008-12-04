Dayakçı öğretmen yargılanıyor

Edirne’de sınıfta öğrencisini dövdüğü iddiasıyla hakkında soruşturma öğretmen için dört yıl hapis istendi.



Edirne'deki İsmail Güner İlköğretim Okulu’nda sınıftaki öğrencisini dövdüğü iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Selda Kahraman hakkında 11 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İsmail Güner İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni 37 yaşındaki Selda Kahraman'ın, sınıfta ders sırasında 10 yaşındaki N.S.Ö.'yü döverken cep telefonu ile çekilen görüntülerin basına yansıması ile başlayan adli soruşturma tamamlandı. Edirne Cumhuriyet Savcısı Cengiz Özülkü tarafından yürütülen soruşturma sonunda öğretmen Kahraman hakkında Sulh Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama ve hakaret’ suçlarından 11 aydan 4 yıl kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Savcı Özülkü mahkemeye sunduğu iddianamesinde, öğretmen Selda Kahraman’ın 5'inci sınıf öğrencisi N.S.Ö.'ye sürekli, ‘şişko, pislik, p.ç’ diyerek hakaret ettiğini, suç tarihinde ve daha önce de öğrencisini tokat ve cetvelle darp ettiğinin cep telefonu görüntülerinde açıkça belli olduğunu belirtti. Savcı, öğretmen Kahraman'ın dosyadaki delil durumuna göre, ‘basit yaralama ve hakaret’ suçlarından 11 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti

