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Yaşam

Dayakçı kocaya temelden önlem

Kadın sığınma evleri için daha inşaat aşamasında 'gizlilik' önlemi alındı. Sığınma evlerini kimse bilmeyecek

16 Ocak 2009 02:00

Kadın sığınma evleri için daha inşaat aşamasında 'gizlilik' önlemi alındı. Dayakçı kocaya karşı, 8 ilde yapılacak yeni sığınma evleri konusunda müteahhit firmalar uyarıldı. Buna göre inşaat alanlarında inşaatın sığınma evine ait olduğuna dair bir levha veya tabela asılamayacak. Kadın sığınma evlerinin 'açılış ve işleyiş sürecinde gizliliğin sağlanması' inşaat sürecinden başlamış olacak.

Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için 8 ilde yapımına başlanan sığınma evleri için geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı ve belediye yetkililerinin de bulunduğu toplantıda İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun ve Gaziantep illerinde yapılacak sığınma evlerinin inşaatlarında levha ve tabelalarda inşaatın sığınma evine ait olduğunu gösteren herhangi bir ibare bulunmayacak.

Sığınma evi inşaatlarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda, inşaatlardaki ilerlemelerin kurumlar arasında kurulacak iletişim ağı aracılığıyla taraflara aktarılmasına karar verilirken belediye temsilcileri müteahhit firmalara gerekli her türlü kolaylığı sağlayacaklarına dair taahhütte bulundu. Proje hayata geçtiğinde 8 ilde toplam 300 yatak kapasitesi ile şiddete maruz kalan kadınlara barınma imkânı sağlanacak. İçişleri Bakanlığı'nın projesi BM Nüfus Fonu'nun desteği ile uygulanıyor. Proje, 11 milyon 800 bin Euro tutarındaki toplam bütçesi ve İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak 2 milyon 250 bin Euro tutarındaki devlet katkısı ile Türkiye'de bugüne kadar uygulanmış en büyük kadına yönelik şiddetle mücadele projesi olma özelliğini taşıyor.

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