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Dayakçı koca tutuklandı

Olcay DÜZGÜN- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, geçen hafta öğretmen eşi Ayşegül K

08 Aralık 2017 15:11

Olcay DÜZGÜN- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, geçen hafta öğretmen eşi Ayşegül K.\'yi (28), döverek burnunu kırdıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Süleyman K. (29), savcının tekrar açtığı soruşturmanın ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı engelliler okulunda öğretmen, 2 yaşında kız çocuğu annesi Ayşegül K., geçen 3 Aralık\'ta, kıskançlık krizine giren eşi Süleyman K. tarafından dövüldü. Burnu kırılan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Süleyman K. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra evden 1 hafta uzaklaştırma kararı verilerek,  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öğretmen Ayşegül K., hastaneden taburcu olduktan sonra DHA muhaberine, \"Evi kırıp, döktü. Sonra bana vurdu. O sırada her tarafımdan kan akıyordu. Burnum kırıldı. Hiçkimse \'Burnu kırıldı, vücudunda darbeler var\' demedi. Beni darp ettiği 3 olayda da 1\'er ay uzaklaştırma kararı alındı. Eşimi hapse atmalarını istedim, \'İlla beni öldürmesi mi gerekiyor?\' dedim. Prosedürün böyle olduğunu söylediler. Daha fazla Ayşe, Fatmaların, kızımın canının yanmasını istemem.Gerekli ne varsa her yere başvuracağım. Anlattığım her şey delilli ve ispatlı. Ben yaşadım inşallah başka kimse yaşamaz\" diye konuşmuştu.
Fizik öğretmeni olmasına karşın atanamadığı için bir fabrikada işçi olarak çalışan Süleyman K. hakkında Cumhuriyet savcılığı  tutuklanması isteği üzerine yeniden soruşturma açtı. Jandarma ekiplerinin işyerinde gözaltına aldığı Süleyman K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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