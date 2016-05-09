Dayakçı eşini öldüren Damla K.: Aynada yüzümü görünce aynı acıyı hissetsin diye tüple vurdum

15 yıl kocasından şiddet gören Damla K. piknik tüpünün demiriyle dövülmesinin ardından öldürüleceğini düşünerek tüple kocasına vurdu. Fikret K. öldü. Damla K. ise serbest bırakıldı. Damla K.’nın avukatının deyişiyle, serbest bırakılma kararı “Yüzde 1 rastlanan bir durum”du. Beraat eden Damla K. olayın yaşandığı geceyi, “Yemek hazırlamadığım için dövdü. Tüpün başındaki demiri çıkarıp yüzüme vurdu. Yüzümdeki acının aynısını o da hissetsin diye tüpü aldım. Yanında bıçakla yatıyordu. Tüple var gücümle vurdum yüzüne” sözleriyle anlattı.

Hürriyet’ten Gülden Aydın’ın haberine göre, 14 yaşındayken komşu köyden Fikret K. (33) ile görücü usulü evlenen Damla, köyde eşinin ailesinin evinde 10 yıl yaşadı. Daha sonra Kocaeli Gebze’ye yerleştiler. Fikret, pazarda sarımsak satıcısı oldu. Damla, 15 yıl şiddetin olmadığı bir gün yaşamadı. İki kızı da babalarından şiddet görüyordu. Eşi, kazandığı paranın tümünü içkiye harcıyordu. Damla da boş şişeleri sattıkça, komşuları para verdikçe ocak olarak kullandığı (daha sonra cinayet aletine dönüşen) piknik tüpte yemek yapıyordu. Ödenmediği evin elektrik ve suyu kesiliyordu.

Kocaya ceza yok

Damla, bir gün keser sapıyla dövüldüğünde karakola sığındı. Eşine 6 ay evden uzaklaştırma cezası verilse de kendisi evden ayrılıp Nevşehir’deki baba evine gitti. Aklı, kocasının kendisinden bıçak zoruyla ayırdığı 9 ve 11 yaşındaki kızlarında kaldı, iki hafta sonra döndü. Eşi hakkında açılan şiddet davası sonuçlandı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı yani 5 yıl içinde başka suç işlemezse, ceza almayacaktı. Eşinin borçları nedeniyle alacaklılardan kaçmak için Körfez ilçesine taşındılar. Sonrasını ve o geceyi Damla’dan dinledik.

“Kaderim ağladım”

“O gece geldi, yemek hazırlamadığım için dövdü. Tüpün başındaki demiri çıkarıp yüzüme vurdu. Karpuz ve peynir getirdim, yemedi. Tabakları tavana savurdu. Ne gelirse eline vuruyordu. Gözümü, yüzümü tekmeliyordu (ağlıyor). Çocuklar çığlık atınca onları da dövdü. Sabah tabanca getirip beni öldüreceğini, kızları da asıp derilerini yüzeceğini söyledi. Kızları uyuttum. Banyodaki aynada kendimi görünce korktum. Beni bu sefer öldürecekti. Birkaç saat kaderime ağladım. Öksürüğünü duyunca mutfağa gittim. Yüzümdeki acının aynısını o da hissetsin diye tüpü aldım. Yanında bıçakla yatıyordu. Tüple var gücümle vurdum yüzüne.”

"Cinayete kurban giden 28'inci kadın olacaktı"

Damla K.'nın avukatı Anıl Acurman olaya ilişkin “Kocaeli’nde 2010-2015 yılları arasında 27 kadın cinayete kurban gitti. Damla K., bu eylemde bulunmasaydı, listedeki 28’inci isim olacaktı. Damla, adli makamlara başvurmuştu ama sadece eşinin cezası ertelendi. O gece ağır şiddet gören ve sabah öldürüleceği söylenen bir kadından sağlıklı düşünmesi nasıl beklenebilir?” ifadelerini kullandı.