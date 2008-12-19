Dayakçı dolaptan çıktı

İstanbul’da 3 ayrı suçtan 9 yıl 10 ay hüküm giydiği gerekçesiyle aranan işadamı Erol Eyin, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, ‘dolandırıcılık-iflas’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek’ suçlarından çarptırıldığı toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası kesinleştiği için 8 yıldır aranan Eyin’i (37) yakalamak için çalışma başlattı.



Çalışmalar sonucu, Eyin’in, Beyoğlu’ndaki Okmeydanı Caddesinde yer alan ve ölen babasına ait olan kaynak makinesi imalathanesinde saklandığı saptandı. Eyin, ekiplerce, iş yerinin bir duvarının delinmesiyle yaptırılan ve önü dolapla kapatılan gizli bölmede yakalandı.



Uzun süredir bu bölmede kaldığı ve yaşamını kendisine dışarıdan getirilen yemekleri yiyerek sürdürdüğü anlaşılan Eyin çıkarıldığı Sultanahmet’teki İstanbul Adliyesinde tutuklandı.

