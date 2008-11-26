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Yaşam

Dayakçı babayı öldürdü

19 yaşındaki kız, eve sarhoş gelerek anne ve kardeşlerini döven babasını, üzerine kızgın yağ döktükten sonra sopayla öldürdü.

26 Kasım 2008 02:00

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, ailesine şiddet uyguladığı için daha önce mahkeme tarafından ceza alan bir baba, eşini ve çocuklarını dövmesine karşı çıkan kızı tarafından hunharca öldürüldü.

Tüyler ürperten olay Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, eve sürekli sarhoş gelerek eşi ve çocuklarına kötü muamele yapan Muhittin Altun (47) sebepsiz bir şekilde eşini ve çocuklarını dövmeye başladı.

Baba ceza almıştı

Bunun üzerine ailenin 7 çocuğunun en büyüğü olan 19 yaşındaki Özlem, babasına annesini dövmemesini söyledi. Genç kız iddiaya göre mutfakta bulunan kızgın yağı alarak babasının üzerine döktü. Babası acı içinde kıvranırken, Özlem Altun evde bulunan sopayla babasının başına vurmaya başladı. Muhittin Altun sopa darbeleri sonucu hayatını kaybetti. 

'Kızım, bizim için kendini feda etti'

Köftecilik yaptığı öğrenilen Muhittin Altun hakkında, birçok kez eşini ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla jandarma tarafından işlem yapıldığı, iki yıl önce mahkeme tarafından Denetimli Serbestlik Yasası çerçevesinde 1 ay eve girmeme cezası verildiği ortaya çıktı. Uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkalı olan ve uzun süre işsiz kalan Muhittin Altun'un Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma'dan yardım aldığı, belediyenin geçen yıl Altun'un çalışması için prefabrik köfteci dükkânı yaptığı belirtildi.

Babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Özlem Altun, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Özlem Altun'un ortaokul mezunu olduğu ve herhangi bir iş yapmadığı öğrenildi.

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