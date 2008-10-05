‘Dayakçı’ babasını öldürdü

Mersin’de, 18 yaşındaki Berivan Çatak, eve alkollü olarak gelip kendisi ve kardeşini döven babası Mehmet Çatak’ı (47) bıçaklayarak öldürdü.



Olay, önceki gece saat 01.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece eve alkollü olarak gelen demir doğramacı beş çocuk babası Mehmet Çatak, uyuyan çocuklarını dövmeye başladı. Berivan, kardeşlerinin dövülmesini engellemeye çalıştı. Buna öfkelenen baba, kızı Berivan’a da tekme ve yumrukla vurup diğer çocuklarının saçını makasla kesti. Çılgına dönen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla babasının göğsüne vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Çatak, komşuları tarafından Mersin Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.



(DHA)

