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Yaşam

Dayakçı babalarını öldürdüler!

kendilerini sürekli döven babaları Durmuş Ç.’yi (60) uyurken av tüfeğiyle öldürdüler.

04 Mart 2011 02:00

T24 - Samsun Asarcık’ta E.Ç. (14) ve ablası F.Ç. (15), kendilerini sürekli döven babaları Durmuş Ç.’yi (60) uyurken av tüfeğiyle öldürdüler.

10 yıl önce eşini kaybeden ve iki kızıyla Çulha köyünde yaşayan Durmuş Ç., evinde av tüfeğiyle öldürüldü. “Tanımadığımız bir kişi babamızı av tüfeğiyle öldürüp kaçtı” diyen iki kardeş, çelişkili ifadeler verince gözaltına aldı. E.Ç. jandarmada verdiği ifadesinde “Babam sürekli bizi dövüyordu.Öldürmeye karar verdik. Olay günü geldi, yatağına uzandı. Gece 03.00 gibi kalktık. Av tüfeğini aldım, ateş ettim. Ablam da yanımdaydı” dedi. İki kardeş tutuklandı.

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