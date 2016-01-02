Dayakçı anne psikiyatri servisine yatırıldı, çocuklar korumaya alındı

Konya'da 4 ve 5 yaşlarındaki öz çocuklarını sürekli dövdüğü iddiasıyla yakınlarının şikayeti üzerine geçen perşembe günü gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılmasına rağmen dayak görüntüleri ortaya çıkan Havva K., psikiyatri servisinde tedavi altına alındı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada dayak yiyen 5 yaşındaki Ş.A. ve 4 yaşındaki M.A.'nın, devlet korumasına alındığı bildirildi.

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, 2 yıl önce 2 çocuğunun babası olan nikahsız eşinden ayrılan Havva K., çocukları 5 yaşındaki Ş.A. ve 4 yaşındaki M.A.'yı sürekli dövdüğü iddiasıyla yakınları tarafından polise ihbar edildi. Havva K., geçen Perşembe günü gözaltına alınırken polisteki ifadesinde, "Oğlum itince yere düştü. Başını yere vurdu. Alnındaki kızarıklıklar da bu nedenle oluştu" dedi. Havva K., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Dayak görüntüleri ortaya çıktı

Doğan Haber Ajansı'ndan Tolga Yanık'ın haberine göre, Havva K. çocuklarıyla birlikte evine dönünce yakınlarının gizlice çektiği dayak görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Havva K.'nın, kanepenin üzerine yatırdığı oğlu Ş.A.'yı "Öl, geber" diye bağırarak göğsüne ve karnına yumruk atması, bir yakınının araya girmesine karşın dövmeye devam ettiği, bir ara kırılan tırnağını kontrol ettikten sonra dövmeye devam ettiği görüldü. Yine bir başka görüntüde, Havva K.'nın elinde sopayla oğlu Ş.A.'nın ayaklarına vurduğu, "Yeter, yeter. Ben bıktım. 'Sus' diyorum. Bir ses duyayım, bunu ağzına sokarım. Arabanın altında kalırsın inşallah. Mutlu olurum. Elime kına yakarım. Sen benim başımın belasısın. Ağlama çarparım bak" dediği de ortaya çıktı.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık dün serbest bıraktığı Havva K. hakkında işkence suçlamasıyla yeniden soruşturma başlattı. Havva K.'nin oğlu Ş.A.'yı dövdüğü ana ait olan ve yakınları tarafından çekilen görüntülerin medyada yayınlanmasının ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada dayak yiyen 5 yaşındaki Ş.A. ve 4 yaşındaki M.A.'nın, devlet korumasına alındığı bildirildi.

Psikiyatri servisine yatırıldı

İşkence görüntülerinin ardından savcılık tarafından hakkında işkence suçundan yeniden soruşturma açılan Havva K. da dün polis tarafından evinde gözaltına alındı. Havva K. polis eşliğinde ambulansla Numune Hastanesi Psikiyatri servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan annenin bir süre hastanede yatacağı öğrenildi. Ayrıca Havva K.'ya ilaç tedavisi uygulandığı belirtilirken, annenin daha önceden herhangi bir psikolojik sorunu olduğu yönünde bir raporunun bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin doktorlar tarafından Havva K.’ye konulacak teşhise göre şekilleneceği ifade edildi.