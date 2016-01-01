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Yaşam

Bu kez öz anne şiddeti: Oğlunun kalbini "Öl" diyerek yumrukladı

Konya'da bir kadının çocuğuna uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıktı

01 Ocak 2016 15:42

Kayseri'deki üvey anne eziyetinin ardından bu kez de Konya’da 4 ve 5 yaşındaki çocuklarına şiddet uygulayan kadının dayak görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadın oğlunun kalbine “Öl” diyerek yumruk attığı görüldü.

İHA’nın haberine göre olay, Konya’nın Selçuklu İlçesi Yazır mahallesinde bir evde meydana geldi. Oğlu Ş.A.(5) ile kızı M.A. (4)'yı zaman zaman yakınlarının yanında döven Havva K. (36), yakınlarının ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Havva K. poliste “oğlum itince düştü, alnındaki kızarıklık bu nedenle oluştu” diye ifade verdi. Bunun üzerine Havva K., ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

 

Minik kalbe yumruk

 

Serbest kaldıktan sonra çocuklarına şiddet uygulamaya devam eden annenin oğlu Ş.A.’yı darp ederken yakınları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kadın kanepede oturan oğluna yaklaşarak yumruk atıyor. Ağlayarak acılar içinde kıvranan çocuğuna şiddet uygulamaya devam eden kadın oğlunun kalbine “Öl” diyerek yumruk vuruyor. Başka bir görüntü de ise zanlı "Yeter bıktım" diyerek oğlunu sopayla darp ediyor. Bu esnada yanında oturan başka bir kadının da "Vurma korkut. Senden yüz buluyor, şımarıyor" dediği duyuluyor.

 

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