-DAWN UZAY ARACI VESTA'YA YAKLAŞIYOR WASHINGTON (A.A) - 04.05.2011 - Fırlatılmasının üzerinde 3,5 yıldan fazla zaman geçen Amerikan uzay aracı Dawn, 16 Temmuz'da yörüngesine ulaşacağı Güneş Sistemi'nin en büyük göktaşlarından (asteroid) Vesta'ya yaklaşmaya başladı. Nasa'dan yapılan açıklamada, uzay aracının hedefinden 1,21 milyon km uzakta olduğu belirtilerek, Dawn ekibinin bu bilinmeyen toprakların haritasını çıkarmak için sabırsızlandığı kaydedildi. Vesta'ya yaklaşık 16 bin km mesafede yörüngesine yumuşakça girmeye başlayacak uzay aracı sonra 2012'nin başında bir başka büyük göktaşı Ceres'e yönelecek ve bu gökcismine Şubat 2015'te ulaşacak. Böylece toplam 5,1 milyar km yol katetmiş olacak. 8 yıl sürmesi öngörülen Dawn'ın yolculuğu sırasında, bilim adamları, Mars ile Jüpiter arasındaki bu iki göktaşının oluşumunu anlamaya çalışarak 4,6 milyar yıl önce güneş sisteminin doğumunun ilk anlarının nasıl olduğunu görmek istiyorlar. 1,64 metre uzunluğunda ve 1,27 metre genişliğindeki yüksek çözünürlüklü bir kamera ile iki spektrometreye sahip robot uzay sondası Dawn'ın programının ikinci amacı ise bu tip gökcisimlerini oluşturan unsurları belirleyebilmek. Bilim adamları ayrıca Vesta ve Ceres'in neden oluştuklarını ve göktaşlarının evriminde suyun rolünü anlayabilmeye olanak sağlayacak tamamen farklı gelişimlerini çözmeye çalışacaklar. 1801 yılında keşfedilen ve kayalık gövdesi kalın buz tabakasıyla kaplı yüzde 25'i sudan oluşan Ceres 960 km çapında, 1807 yılında keşfedilen düzensiz formdaki kayalık ve su bulunmayan demir çekirdekli Vesta da 520 km çapa sahip bulunuyor. Hubble ile yapılan son gözlemlerle bu gökcisimlerinin aslında büyük gezegenlerin yapı taşı olan bir "protoplanet" (ilkel gezegen) olduğu görüşü ağırlık kazanıyor. Gezegenlerin oluşum teorisine göre, protoplanetleri, gezegen haline gelme sürecindeki gaz bulutu, kaya ve toz parçacıkları olarak değerlendiren bilim adamları, bu gökcisimlerinin yavaşça birbirlerinin yörüngelerine girdiklerini ve aşamalı olarak gerçek bir gezegen oluşturma yolunda birbirleriyle çarpıştıklarını düşünüyorlar. NASA'nın Vesta ve Ceres göktaşlarına gönderdiği Dawn uzay aracı, elektrik yüklü atomları yani iyonları hızlandırarak ilerleyen iyon motorları sayesinde büyük hızla ilerliyor. -GÖKTAŞI YAKLAŞIYOR- Öte yandan, NASA'nın Los Angeles Pasadena'daki Jet Motorları Laboratuvarı, kasım ayında dünyanın yakınlarından büyük bir göktaşının geçeceğini bildirdi. Amerikalı bilim adamları, 400 metre genişliğindeki göktaşının 8 Kasım'da dünyanın 325 bin km uzağından geçeceğini belirterek, bunun 2028'e kadar dünyaya en yakından geçecek uzay kayası olduğunu kaydettiler.