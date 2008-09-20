Dawkins’in sitesini Adnan Hoca kapattırmış





The Guardian, Adnan Hoca’nın, “Tanrı Yanılgısı” kitabının yazarı ünlü bilim adamı Dawkins’in internet sitesine Türkiye’den erişimi yasaklattığını okurlarına duyurdu



Türkiye’de bir mahkemenin, “Akıllı Tasarım” teorisine yönelik sert eleştirileriyle tanınan bilim adamı ve “Tanrı Yanılgısı” kitabının yazarı Richard Dawkins’in resmi sitesine erişimi yasaklaması, İngiltere’de yankı buldu. The Guardian gazetesi, sitelere yönelik müdahalelerin Türkiye’nin “imajını bozduğunu” savundu.



İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’de bir mahkemenin, evrimci Richard Dawkins’in resmi sitesine erişimi, “Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar’ın şikâyeti üzerine yasakladığına” dikkat çekti. Böylece Adnan Oktar’ın üçüncü defa bir siteye erişimi yasaklamayı başardığını kaydeden gazete, buna karşın Oktar’ın, Dawkins’in “Tanrı Yanılgısı” kitabının Türkiye’de yayımlanmasını engelleyemediğini belirtti. Gazete şunları yazdı:

“Türkiye’nin, sitelerin yasaklanması konusunda bozuk bir sicili var. Özellikle de ulusal hassasiyetleri rencide ettiği gerekçesiyle YouTube’u bloke etmekten hoşlanıyor. Yasaklar da, ifade özgürlüğüne uygulanan kısıtlamaların AB üyeliği adaylığı nedeniyle incelendiği bir dönemde ülkenin imajına zarar veriyor.”







