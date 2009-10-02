Davutpaşa'daki patlamayla ilgili ifade verenler serbest

Davutpaşa'da geçen yıl 22 kişinin öldüğü, 116 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma kapsamında Zeytinburnu Belediyesi'nden 1'i emekli 5 görevli savcılığa ifade verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen Zeytinburnu Belediyesi görevlileri F.K, R.T, S.K, H.K ve emekli belediye görevlisi Ş.Y'nin, Cumhuriyet Savcısı Ali Haydaroğlu tarafından ifadeleri alındı.

Bu kişilerden F.K. ve R.T, ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, diğer 3 kişi serbest kaldı.

Bakırköy Nöbetçi 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan F.K ve R.T, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.