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Yaşam

Davutpaşa'da kombi bomba gibi patladı

Polis çevre güvenliği alırken İGDAŞ ekipleri binanın doğalgazını kesti

29 Aralık 2016 22:41

Davutpaşa'da 12 katlı apartmanın 10. katındaki bir dairenin kombisi gaz sıkışması sonucu patladı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Tozkoparan Mahallasi Cömertkent Sitesi'nde 12 katlı bir apartmanın 10. katında bir dairenin balkon kısmındaki kombide gaz sıkışmasından kaynaklı doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamada yaralanan olmazken dairede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İGDAŞ ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevre güvenliği alırken İGDAŞ ekipleri binanın doğalgazını kesti. İtfaiye ekiplerinin dairede incelemesi devam ediyor.

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