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DAVUTPAŞA PATLAMASI DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANDI.... (1)

* 4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİ Haber: Serpil KIRKESER /  İSTANBUL DHA Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sa

17 Ocak 2019 21:12

* 4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİ

Haber: Serpil KIRKESER /  İSTANBUL DHA
Davutpaşa\'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay\'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık \"İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma\" suçundan 10\'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise  \'Görevi kötüye kullanma\" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi.

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