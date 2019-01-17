DAVUTPAŞA PATLAMASI DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANDI.... (1)

* 4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİ
Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Davutpaşa\'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay\'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık \"İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma\" suçundan 10\'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise \'Görevi kötüye kullanma\" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi.
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