-DAVUTOĞLU'NUN MAKAM ARACI ÇOCUĞA ÇARPTI KONYA (A.A) - 01.06.2011 - Seçim çalışmalarını Konya'da sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun makam aracı, yola fırlayan bir çocuğa çarptı. Bakan Davutoğlu'nun makam aracı, seçim çalışmaları çerçevesinde Bozkır'a giderken aniden yola fırlayan Fatmanur Atalay isimli 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Konvoyun geçtiği sırada kardeşleriyle birlikte yol kenarında olan Fatmanur'u yola fırlarken kardeşlerinin engellemeye çalıştığı gözlendi. Makam aracı, çocuğa çarpmamak için manevra yaparken önündeki araca da çarptı. Ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumu henüz bilinmiyor. Davutoğlu ve beraberindeki heyet de ambülansın ardından hastaneye gitti.