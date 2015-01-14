Davutoğlu‘nun ziyareti işbirliğini artırdı



Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Almanya ziyareti öncesi Türk kamuoyu, bu ziyaretin Almanya'nın Türkiye'yi dinlediğinin ortaya çıkması ve Almanya'daki İslam tartışmaları ile gerilen ilişkilerin düzeltilmesi yönünde bir adım olacağını savunuyordu. Alman kamuoyunda ise ziyarete İslam tartışmalarına yönelik Türkiye'den gelecek sert mesajların damgasını vuracağı görüşü hâkimdi. Ancak temaslarda daha çok Türkiye'nin beklentisi kabul gördü. Zira her iki lider de Almanya ve Türkiye arasındaki işbirliğine dikkat çektiler.

İki liderden barış ve işbirliği mesajları geldi

Başbakan Merkel, söz konusu işbirliğine örnek olarak Bilim Yılı kapsamında kurulan Türk-Alman Üniversitesi'ni gösterdi. Merkel iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin yanı sıra başta terörizmle mücadele olmak üzere ikili stratejik işbirliğinin de gelişerek devam edeceğini ekledi. Angela Merkel, Ortadoğu'daki gelişmelere karşı Türkiye'ye yerleştirilen Alman patriot füzeleri ve Irak'taki peşmergenin askeri eğitiminde verilen destek için de teşekkür etti. Başbakan, ayrıca Davutoğlu'nun girişimiyle Türkiye'deki dini azınlığa yönelik atılan pozitif adımları takdirle karşıladıklarını söyledi. Merkel, bu çerçevede Almanya'nın da Müslümanları ülkenin bir parçası olarak kabul ettiğini belirterek, ülkede artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına ortak bir tutum sergilendiğini ifade etti.

Merkel, “Almanya'daki İslam Örgütlerinin düzenlediği protesto gösterisine katılarak, doğru bir mesaj vermiş olacağız. Berlin'de yapılacak ‘Hoşgörü ve din özgürlüğü' gösterilerinde Cumhurbaşkanı Gauck, bir konuşma yapacak. Ben de başbakan olarak orada yer alacağım ve benimle birlikte çok sayıda kabine üyesi de protestoda hazır bulanacak. Böylece Almanya'da farklı dinlerin bir arada ve barış içinde yaşadığının işareti vermiş olacağız” dedi.

‘Türkiye'nin AB üyeliği Avrupa için bir barış mesajı'

Aynı şekilde Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu da iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Söz konusu işbirliğinin İslam ve Batı dünyasını yakınlaştıracağını ve önyargıları yıkacağını ifade etti. Paris'teki kanlı saldırının ardından Fransa'da protesto için yan yana gelen dünya liderlerinin dünyaya barış resmi sunduğunu belirten Davutoğlu, Türkiye'nin yer alacağı bir AB resminin de Batı ve Doğu dünyası için aynı etkiyi yaratacağını savundu.”Türkiye bir gün AB üyesi olduğunda ki, bu noktada Almanya'nın desteğine büyük ihtiyaç hissetmekteyiz. Kültürler arası, dinler arası çatışma üzerinden Avrupa kıtasını bölmeye çalışanlara karşı en iyi cevabın verilebileceğini düşünüyoruz” diyen Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:”Türkiye'nin AB'ye girmesi medeniyetlerin, dinlerin bu kıtada buluşması ve barışçıl bir şekilde kıtamızı inşa etmesi konusunda güçlü bir iradeyi yansıtacaktır”

Türkler, Erdoğan’ın politikalarının devamını istedi

Berlin'deki Tempodrom kompleksinde Türk vatandaşlarına seslenen Başbakan Davutoğlu, burada da Türkiye-Almanya işbirliğinin altını çizdi. Davutoğlu, 2016'da Almanya ve Türkiye arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin kurulacağını duyurdu. Almanya'da yaşayan Türklerin iki ülke arasındaki en güçlü bağ olduğunu söyleyen Başbakan Almanya'daki Türklerin Almanya'ya en iyi şekilde uyum sağlamasını ve beraberinde kendi kültür ve dillerini unutmaması çağrısında bulundu. Etkinlikte yer alan Türkler, Başbakan Davutoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, yeni Türkiye Başbakanının selefi Erdoğan'ın çizgisini korumasını istediklerini söylediler.

Etkinliğe katılan bir vatandaş: “Önceki başbakanımız, şimdi ki cumhurbaşkanımız buraya geldi. Asimilasyona kadar gidiyorduk, kendisi ‘Entegrasyon tamam, ama asimilasyona karşıyız' dedi. Davutoğlu'nun da onun yolunda gideceğine eminiz” derken bir diğer Türk vatandaşı ise çifte vatandaşlığın Erdoğan'ın Almanya politikalarının bir kazanımı olduğunu savunarak, benzer politikaları Davutoğlu'ndan da beklediklerini ifade etti.