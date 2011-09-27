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Dünya

Davutoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği NEW YORK (A.A)

27 Eylül 2011 02:03

-Davutoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği NEW YORK (A.A) - 26.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, 66. Dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları çerçevesinde New York'taki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Davutoğlu, bugün ikili görüşmeleri çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, BM Genel Kurul Başkanı Nasır Abdülaziz El-Nasır, Myanmar Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Arap Ligi Genel Sekreteri Nabil el-Arabi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile ayrı ayrı bir araya geldi.

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