Davutoğlu'nun vedası dünya basınında: Erdoğanizme muhalif olanlar cezalandırılıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyareti ve sonrasında yaşaşan gelişmeler ile dün AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yaptığı veda konuşması dünya basınında geniş yer buldu. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, konuya ilişkin haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP, uzun zamandır sadece politik bir parti değil. AKP, kurucusu Erdoğan'a gözleri kapalı ve koşulsuz bağlı olmanın en önemli konu sayıldığı bir inanç topluluğuna benzemeye başladı. Erdoğanizme muhalif olanlar ve şüpheciler sert şekilde cezalandırılıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu acı verici ve küçük düşürücü bir yöntemle bunu hissetti" ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu'nun veda konuşmasını dünya basını böyle yorumladı:



Almanya



Tagesspiegel gazetesi: "Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geri çekilediğini açıklamasıyla birlikte defacto (fiilen) olarak Türkiye'nin başkanlık sistemi oldu. Belki yakında Erdoğan'ın damadı başbakan olur. Erdoğan'ın ona fazla seçenek bırakmaması sonucu Davutoğlu, kendi kılıcının üzerine düştü. 22 Mayıs'ta yapılacak parti kurultayında Davutoğlu liderliğe aday olmayacak. Parti başkanının Başbakanlık görevini yürütmesi nedeniyle hükümet başkanlığını da kaybedecek."

İtalyan basını

"Erdoğan'ın, tarihi bir başarı elde eden Davutoğlu'ndan 'kurtulması için' doğru bir zaman değil''

La Stampa gazetesinin Türkiye uzmanı muhabiri Marta Ottaviani'nin kaleme aldığı yazıda, "Davutoğlu istifaya doğru gidiyor. Türkiye için 'istikrar' kelimesi mazide kaldı" yorumu yapıldı.

"Ülke, siyasi bir krizin eşiğinde ve kimilerine göre 2016'da erken seçim riski bulunuyor" denilen haberde, "Bu öyle bir bulut ki, ironik bir şekilde tam da Brüksel'in Türkiye'ye vize serbestisi için yeşil ışık yaktığı bir güne denk geldi. Hilal (Türkiye) şimdi, daha fazla ısınan Suriye sınırını, ulusal bir aciliyet halini alan Kürt meselesini ve uluslararası bir izolasyonun yol açtığı topallayan ekonomisini daha çok hesaba katmalı" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın, vize serbestisi konusunda tarihi bir başarı elde eden Davutoğlu'ndan kurtulması için doğru bir zaman olmadığı iddia edilen yazıda, "Türkiye için belirsizliklerle dolu bir gelecek var ve bu sadece Türkiye için geçerli değil" denildi.



İsviçre basını



Le Matin gazetesi: "İktidar Partisi, Başbakan Davutoğlu'nun yerine getireceği kişiyi kongrede belirleyecek, Başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşmazlık içinde olduğu 4 Mayıs akşamı ortaya çıktı ve olağan üstü kongre kararı alındı. Kürt sorununun yeniden alevlenmesi, Suriye'deki savaş, göç krizi yaşanırken devletin tepesindeki istikrarsızlık ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bütün bunlara ekonomik sıkıntıları da katarsak durumun çok ciddi olduğu ortaya çıkıyor. Çarşamba günü Türk Lirası dolar karşısında yüzde 3,7 kayba uğradı ve dolar dün 2.95 TL üzerinden işlem gördü"



Tribüne De Geneve gazetesi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün akşam bir görüşme yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu görüşmesinden kongre kararı çıktı. Uzun zamandır süren bu ikili arasındaki anlaşmazlık da iyice ortaya çıktı."



Blick gazetesi: '' Uzun zamandır bu ikili arasında yaşanan kapalı kapılar arkasında gerginlik de tam anlamıyla ortaya çıkarken Davutoğlu geleceğinin de bilinmeze girdiği görülüyor. Bu arada Davutoğlu'nun yerine geçecek olan kişilerinde isimleri telaffuz edilirken, Numan Kurtulmuş, Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım ve Erdoğan'ın damadı olan ve halen Enerji bakanı olan Berat Albayrak'ın isimleri geçmektedir" yazdı.

Amerika basını

Olağanüstü kongre kararı ABD medyasında geniş yankı uyandırdı. The New York Times gazetesi, "Başbakan Davutoğlu, Erdoğan'la kan davasında kenara çekiliyor. Davutoğlu'nun kararı, Erdoğan ile iktidar mücadelesinin ardından geldi" başlığını kullandığı haberde, "Erdoğan, kendi gücünü artırmak için Başbakan Davutoğlu'nun AK Parti lideri olarak yetkilerini azaltma girişiminde bulundu" görüşüne yer verildi.

Washington Post gazetesi, Türkiye'de yaşanan krizi "Türk Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerginlik şu yüzüne çıktı" başlığı ile duyurdu. Erdoğan ve Davutoğlu arasında süregeldiği söylenen gerginliğin iki tarafça da şimdiye kadar inkar edildiğini belirten gazete, "Siyasi gözlemcilere göre, ülkenin güçlü lideri Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'nun yerine 'arka koltukta' oturmaya razı olacak başka birini getirmek istiyor" değerlendirmesi yapıldı.

ABD'de de yayınlanan The Financial Times gazetesi de, "Sonuçsuz kalan kriz görüşmesi Türk Başbakan'ı istifaya götürecek" başlıklı haberinde, "Türkiye'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'la yaptığı sonuçsuz görüşmelerin ardından pes edebilir" ifadelerini kullanarak, Davutoğlu'nun yakında istifa edebileceği sinyalini verdi.