'Davutoğlu'nun tarafında durulmamalı'

Badische Zeitung, NATO birliklerinin Ege Denizi'nde sınır güvenliğinin

sağlanmasına destek vermek için devreye sokulmasına yönelik planları şöyle

yorumluyor:

NATO, keşif amaçlı modern elektronik sistemleri ile Ege'deki birkaç sığınmacı

botunu

bulup durdurabilir.Tıpkı Avrupa Birliği'ne

bağlı askeri gemilerin Libya açıklarında yaptığı

gibi. Peki sonra? Sığınmacıların karaya çıkarılmaları

gerekir. Yunanistan'a götürülürler

ise her şey eskisi gibi olur. Türkiye'nin bu

insanları kabul etmesi için ise de Ankara ile

anlaşmaya varılmalı. Eksik olan şey asker değil, sığınmacıları kabul etmeye hazır

ülkeler. NATO'nun destek vermesini isteyenlerin amacının gözdağı vermek olması da

mümkün.

Nürnberger Zeitung'un Rusya'nın Suriye politikalarını irdeleyen yorumunda ise

Merkel'in Davutoğlu ile işbirliğine yönelik bir eleştiri dikkat çekiyor:

Putin zaten zayıf düşmüş Batı Avrupa'yı daha da zayıflatmak

için halihazırda herşeyi

yapıyor. Peki, yıllarca düşman gibi görülen birinin işin sonunda da düşmanca

davranması şaşırılacak bir durum mudur? Rusya'nın Suriye'de izlediği politikayı tabii ki

acımasız ve saygısızca olarak niteleyebiliriz. Ancak bunu yaparken Merkel gibi, etnik

temizlik sırasında öldürülen Kürtlerin,

yakınları tarafından defnedilmesine bile izin

vermeyen bir hükümetin başındaki Davutoğlu'nun tarafında durulmaması gerekir.

Die Zeit gazetesinin yorumunda Avrupalı ülkelerin mültecilere sınırlarını kapatması

senaryolarına yer veriliyor:

Almanya'nın sınırları

kapatılamaz. Her şeye rağmen her kim bunun yapılmasını

istiyorsa, son çare olarak vur emrinin verilmesini ve Avrupa'da duvarların yeniden

örülmesini göze almak zorundadır. Sığınmacıları geri çevirenler

Balkanların tamamında

istikrarsızlığa yol açar. Yunanistan'da bir iç savaş tehlikesini göze almış olr. Avrupa'yı

çökertir. Kimse böyle birşey istemez ancak bu senaryolar ahlakımıza yönelik aralıksız

birer şantaj gibi önümüze geliyor. Geçen eylül

ayında sınırlar açıldığında farkında

olmadan tüm dünyaya, her sığınmacının Almanya'da hoş geldiği mesajı verildi. Şimdi

Almanya ve Avrupa mülteci sayısına sınır koyma yönünde açık bir tavır koyarsa, bunun

aksi bir mesaj da verilmiş olur.

Kölner Stadt-Anzeiger

ise Amerika Birleşik Devletleri'nin, New Hampshire

eyaletindeki başkan adaylığı ön seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'de Donald

Trump'ın galip gelmesini yorum sütunlarına taşıyor:

Amerika'da Cumhuriyetçilerin en kötü kabusu gerçek olabilir. Donald Trump'ın New

Hampshire eyaletindeki ön seçim zaferinin ardından muhafazakarların onun başkan

adaylığının önüne geçmeleri çok daha zor

olacak. Ancak hala geç kalınmış değil. Eski

vali Jeb Bush ile halihazırdaki vali John Kasich ve Chris

Christie'nin aldığı oyların

toplamı Trump'ınkine eşit. Bunlardan ikisi hızlı bir şekilde yarıştan çekilip üçüncü ismi

destekleyebilir. Bu belki alışılagelmiş bir

tavır değil ama içinde bulunulan durum sıradışı

adımların atılmasını gerektiriyor. Kişisel çıkarların ötesinde birşey bu.