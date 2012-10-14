Davutoğlu'ndan Suriye'ye hava sahası tepkisi: Açıklamanın bir kıymeti yok

Suriye'nin Türk uçaklarına yasak getirmesini yorumlayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "Suriye'nin açıklamasının bizce kıymeti yok" dedi.
Türk uçaklarının Suriye hava sahasına girişine yasak getirilmesine hükümetten ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Suriye'nin açıklamasının bizce kıymeti yok" dedi. Davutoğlu, Suriye yönetiminin önce kendi halkıyla diyalog kurması gerektiğini belirtti.
Moskova-Şam seferini yapan Suriye Hava Yolları'na ait Airbus A-320 tipi yolcu uçağı 10 Ekim Çarşamba günü 'sivil olmayan kargo' taşıdığı gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilmişti. Şam yönetimi bu olayın ardından Türk uçaklarına hava sahasını kapatma kararı aldı.