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Dünya

Suriye, Türk uçaklarına hava sahasını kapattı

Suriye'ye ait yolcu uçağının Ankara'ya indirilmesine yönelik, Şam yönetiminden beklenen karşılık geldi

14 Ekim 2012 11:55

Suriye Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Ankara'ya indirilmesine Şam yönetiminden, karşılık geldi. Yapılan açıklamada hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığı duyuruldu.

Suriye'ye ait yolcu uçağının Ankara'ya indirilmesine yönelik, Şam yönetiminden beklenen karşılık geldi.

Suriye Resmi Haber Ajansı Sana, 'Türk uçaklarının Suriye hava sahasına girişine yasak getirildiğini' duyurdu.

Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesinin ardından 'mütekabiliyet' olarak alınan kararın, bu geceden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

Moskova-Şam seferini yapan Suriye Hava Yolları'na ait Airbus A-320 tipi yolcu uçağı 10 Ekim Çarşamba günü 'sivil olmayan kargo' taşıdığı gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilmişti.

Türk jetlerinin eşliğinde indirilen uçakta yapılan aramalarda bulunan 'şüpheli' malzemelere el konulmuş, 2 mürettebat ve 35 yolcusu bulunan uçağın ise gitmesine izin verilmişti.

Türk yetkililer, el konularak incelemeye alınan malzemelerin niteliğine yönelik, 'yolcu uçağıyla taşınması sivil havacılık kurallarına aykırı' değerlendirmesini yaparken, bu iddialar Rus ve Suriyeli makamlar tarafından yalanlanmıştı.

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