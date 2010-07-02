Davutoğlu'nun 'Stratejik Derinlik'i Yunanca'da

T24 - Türk dış politikasının en aktif dönemlerinden birine imza atan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, bakan olmadan önce kaleme aldığı ve kimilerine göre içeriğini Türk dış politikasına yansıttığı Stratejik Derinlik adlı kitabı, Yunanca'ya çevrilerek Komşu'da yayımlandı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun derin iz bırakan "Stratejik Derinlik" kitabı Yunan okurlarla da buluştu.



Nikolaos Raptopulos’un çevirisiyle Piotita Yayınevi’nin bastığı 845 sayfalık kitap yoğun ilgiyle karşılandı. İlk etapta 7 bin basılıp 30 euro fiyatla pisayaya sürülen kitabı değerlendiren Atina Pandion Üniversitesi Felsefe Bölümü Profesörü Hristos Yannaras, "bir devletin tarihi açıdan devam sorunuyla başa çıkmasının ne kadar büyük deha ve stratejik düşünce yeteneği gerektirdiğinin anlaşılması için" kitabı şiddetle tavsiye etti.





'Şu ana kadar Kıbrıs ve Ege'nin jeostratejik önemini en iyi yansıtan kitap'





Yannaras, "ne söylense eserin düzey ve çekiciliğinin yansıtılamayacağını" belirterek şunları kaydetti:



“Tüm Yunanlılar okusun. Bir rakibin kitabı olduğu apaçık. Davutoğlu vatanımızın, Ege’nin, Kıbrıs’ın büyük bir parçasını kendi vatanı için talep ediyor. Ancak şu ana kadar, Ege ve Kıbrıs’ın jeostratejik önemini daha etkileyici analiz eden başka bir eser okumuş değilim. Ne talep ettiğini çok iyi biliyor.” Yannaras, Davutoğlu’nun, Türkiye’nin kültürel eksenini, ülkeyi Batı’dan farklı kılan özelliklerini koruyarak uluslararası sistemde özel bir konuma oturtan bir vizyon çizdiğini belirtti.





