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Politika

Davutoğlu, saat 18.00'de Erdoğan'a istifasını sunacak

Binali Yıldırım, AKP'nin yeni genel başkanı seçildi

22 Mayıs 2016 20:16

Başbakan Ahmet Davutoğlu, saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını sunacak.

AKP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde Binali Yıldırım'ın genel başkan seçilmesinin ardından yeni hükümet için süreç başlayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; Başbakan Davutoğlu'nun kongrenin ardından Beştepe'ye çıkıp istifasını sunması beklenirken genel başkan seçilen Yıldırım, kongrenin yapıldığı salonda Numan Kurtulmuş ve Yalçın Akdoğan'ın da aralarında bulunduğu bakanlarla bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce kongrenin yapıldığı gece Yıldırım'a hükümeti kurma görevi verebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yıldırım'ı kabul etmesi bekleniyor. Yeni kabinenin bu gece açıklanma ihtimali de dile getiriliyor. 

Davutoğlu ve hükümetin görevi yeni hükümet kurulana kadar devam edecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunması bekleniyor.

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