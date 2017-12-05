"Davutoğlu'nun 'rüşvet' sözlerine AKP'den destek gelmedi"

Kanal D muhabiri Seçil Özer, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türk-İran iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olmayı kabul ettiği davaya ilişkin olarak, "Kim rüşvet almış, haksız kazanç sağlamışsa hesap sorulmalı" diyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sözlerinin AKP'lilere sorduğunu ve karşılığından Davutoğlu'nun herhangi bir destek görmediği söyledi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "New York'ta o mahkemede sunulan belgelerin 17-25 Aralık ile irtibatı dolayısıyla bizim açımızdan hükmü yoktur" diyerek rüşvet alan, haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulması gerektiğini belirttmişti.

Seçil Özer, şunları kaydetti:

"Davutoğlu'yla aynı fikirde olan bir AK Partiliye rastlamadım. Davutoğlu demek ki hala aynı noktada ifadesini kullanan var. Mahkemeden gelen bilgiler ışığında harekete geçme eğilimi, bir hesap sorma eğilimi yok. Odaklanılması gereken başka konular olduğunu düşünüyorlar. Bunların hepsi yem, bunlara düşmemek lazım, büyük fotoğrafı ıskalamamak lazım mesajı veriliyor."