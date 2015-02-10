T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu'nun müşavirleri de milletvekili adayı

Başbakan Davutoğlu'nun en yakınında bulunan 5 başmüşavir de milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

10 Şubat 2015 21:49

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başmüşavirleri Ali Sarıkaya, Ertan Aydın, Taha Özhan, Vedat Bilgin ve Emine Nur Günay AKP'den aday adayı olmak için kamu görevlerinden istifa etti.

Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın da danışmanlığını yapan Ertan Aydın, Davutoğlu başbakan olduğunda Erdoğan ekibinden kalan tek isimdi.

Ali Sarıkaya ise Davutoğlu'na en yakın isimlerden biri. Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığından bu yana birlikte çalışıyorlar.

Taha Özhan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) direktörlüğünü yürüten Taha Özhan, Davutoğlu'nun başbakan olması ile görevinden ayrılıp danışmanlığa başlamıştı.

Davutoğlu'nun danışmanlığını yürüten Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Vedat Bilgin ve ekonomi baş danışmanı, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Emine Nur Günay da AK Parti'den aday adayı olmak için kamu görevlerinden istifa etti.

 

Sağlık danışmanı da istifa etti

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sağlık danışmanı Celil Göçer de Başbakanlık Sağlık Koordinatörlüğü görevinden AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı. 12 Haziran 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Tokat Milletvekili adayı olan Göçer 2015 Ocak ayında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör kadrosuna atandı. Profesor Doktor Celil Göçer'in ulusal ve uluslarası arası bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda araştırma ve makalesi bulunuyor.

 

Furkan Doğan'ın babası, Yazıcıoğlu'nun yeğeni

 

AKP'den aday adayı olmak için istifa eden isimler arasında, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan da var. Doğan Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevliydi.

2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeğeni ve aynı zamanda damadı olan Mustafa Afşin Yazıcıoğlu da aday adayı.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga ve Tunceli Üniversitesi Rektörü Durmuş Boztuğ da AKP saflarında seçime girmek için istifa ettiler.

AKP'den adaş adayı olacak bir başka isim de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyken başörtüsü nedeniyle okuldan atılan ve AİHM'de dava açan Leyla Şahin. (AA)

ETİKETLER

başbakanahmet davutoğlumilletvekiliadayistifaAli SarıkayaErtan AydınTaha ÖzhanVedat BilginEmine Nur Günay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24