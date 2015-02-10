Davutoğlu'nun müşavirleri de milletvekili adayı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başmüşavirleri Ali Sarıkaya, Ertan Aydın, Taha Özhan, Vedat Bilgin ve Emine Nur Günay AKP'den aday adayı olmak için kamu görevlerinden istifa etti.

Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın da danışmanlığını yapan Ertan Aydın, Davutoğlu başbakan olduğunda Erdoğan ekibinden kalan tek isimdi.

Ali Sarıkaya ise Davutoğlu'na en yakın isimlerden biri. Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığından bu yana birlikte çalışıyorlar.

Taha Özhan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) direktörlüğünü yürüten Taha Özhan, Davutoğlu'nun başbakan olması ile görevinden ayrılıp danışmanlığa başlamıştı.

Davutoğlu'nun danışmanlığını yürüten Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Vedat Bilgin ve ekonomi baş danışmanı, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Emine Nur Günay da AK Parti'den aday adayı olmak için kamu görevlerinden istifa etti.

Sağlık danışmanı da istifa etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sağlık danışmanı Celil Göçer de Başbakanlık Sağlık Koordinatörlüğü görevinden AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı. 12 Haziran 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Tokat Milletvekili adayı olan Göçer 2015 Ocak ayında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör kadrosuna atandı. Profesor Doktor Celil Göçer'in ulusal ve uluslarası arası bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda araştırma ve makalesi bulunuyor.

Furkan Doğan'ın babası, Yazıcıoğlu'nun yeğeni

AKP'den aday adayı olmak için istifa eden isimler arasında, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan da var. Doğan Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevliydi.

2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeğeni ve aynı zamanda damadı olan Mustafa Afşin Yazıcıoğlu da aday adayı.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga ve Tunceli Üniversitesi Rektörü Durmuş Boztuğ da AKP saflarında seçime girmek için istifa ettiler.

AKP'den adaş adayı olacak bir başka isim de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyken başörtüsü nedeniyle okuldan atılan ve AİHM'de dava açan Leyla Şahin. (AA)