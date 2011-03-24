-DAVUTOĞLU'NUN LİBYA TURU SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Türkiye'nin bölgedeki etkinliği anlamında, geleceği anlamında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin anlaması gereken, üzerinde mutabık kalması gereken bir süreç bu'' dedi. Davutoğlu, Libya konusundaki bilgilerini paylaşmak üzere, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Bakan Davutoğlu, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da ve Libya'da yaşanan olaylara ilişkin bilgilerini ve Türkiye'nin vizyonunu Zeybek'e aktardığını belirtti. Davutoğlu, ''Türkiye'nin bölgedeki etkinliği anlamında, geleceği anlamında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin anlaması gereken, üzerinde mutabık kalması gereken bir süreç bu'' diye konuştu. Zeybek de gazetecilere açıklamasında, parti olarak, Libya halkına hiçbir şekilde zarar verilmemesini arzu ettiklerini belirterek, ''Türkiye, başkalarının oyunlarına alet olmamalı. (Haçlı seferi) gibi sözler karşısında gereken duyarlılık gösterilmeli. Türkiye, Batılı güçlerin çıkar tanzimlerine alet olmamalı. Türkiye, bölgedeki itibarını ve gücünü bölgede yaşayan halklar için değerlendirmelidir'' ifadelerini kullandı. DP Genel Başkanı Zeybek, bir gazetecinin, bir siyasi partinin ''sivil itaatsizlik'' açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine de şunları söyledi: ''O siyasi partinin itaat içinde olduğu zaten söylenemez. Milletvekili zırhına bürünmüş, ipten kazıktan kurtulmuş birtakım adamlar devlet görevlilerini tokatlayacak azgınlığa gelmiş durumdalar. Bugün başkomiseri tokatlayan yarın binbaşıyı da tokatlarsa ne olacak? Böyle şeyler olur mu? Hangi sivil itaatsizlik? Şimdiye kadar sanki sivil itaat içindeymişler de şimdi itaatsizlik yapacaklarmış gibi garip garip sözler... Bugüne kadar yapılanlar bellidir. Türkiye, devlet olmanın gereğini mutlaka yapmalıdır. Bu sözler ne anlama geliyorsa bunun hesabı söyleyenden sorulmalıdır. Kurbağa ısıtılıyor. Kurbağanın reflekslerinin nasıl öldüğü deneniyor. Bizim toplumumuz da sanki alıştıra alıştıra bir şeylere hazırlanıyor. Bunlar doğru değil.''