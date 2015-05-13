Davutoğlu'nun kızı, Ülker’in torunu Özokur'dan boşandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun büyük kızı Sefure Özokur ile Ülker Grubunun kurucusu Sabri Ülker’in torunu Ahmet Özokur çiftinin evlilikleri tek celsede sona erdi.

Meydan gazetesinde yer alan habere göre, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını gerekçe göstererek eşine boşanma davası açan Sefure Özokur, 9 Mart 2015 günü sessiz sedasız eşinden boşandı.

Twitter'da isim değiştirdi

Başbakan'ın kızının Twitter hesabı "@SefureDO", Sefure Davutoğlu Özokur'un kısaltmasıydı. Ancak ayrılık gerçekleştikten sonra, Başbakan'ın kızı kullanıcı ismini sadece "Sefure D" olarak, yani Sefure Davutoğlu olarak bıraktı.

Üniversitenin sitesindeki ismi de değişti

Şehir Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Başbakan'ın kızı, üniversitedeki sayfasında da soyadını sadece "Davutoğlu" olarak bıraktı. Halbuki eskiden o sayfada sadece "Sefure Özokur" yazıyordu. Özokur soyadını atan Sefure Hanım, Davutoğlu soyadını yeniden kullanmaya başladı.

Özokur da eşinin ismini sildi

Değişim sadece Davutoğlu kanadında da yaşanmadı. Ahmet Özokur'un da twitter hesabındaki bio'sunda eskiden "@sefureDO nun eşi, Yusuf ile Vera'nın babası" yazıyordu.

Şimdi ise, sadece "Yusuf ile Vera'nın babası" şeklinde yazdığı görünüyor. O da "Sefure'nin eşi" ifadesini sildi.