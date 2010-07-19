-DAVUTOĞLU'NUN KIZI EVLENDİ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun kızı Meymune Davutoğlu, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dursun Topçu'nun oğlu Talha Topçu ile Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan ile Ali Rıza Yapar ve Ömer Öztürk yaptı. Topbaş'ın, ''Çiftin nikahına şahitlik eder misiniz?'' sorusuna Cumhurbaşkanı Gül, ''Şahidiz, Allah mübarek etsin'' derken, Başbakan Erdoğan ''Şahit oldum. Allah'tan mutluluklar diliyorum'' yanıtını verdi. Aynı soruya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ben de şahidim. Allah'tan mutluluklar diliyorum'', Ali Babacan ise ''Şahidim, hayırlı uğurlu olsun'' dedi. Nikahın ardından evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Gül, iki değerli arkadaşının çocuklarının nikahına hep beraber şahitlik yaptıklarını, bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu: ''Allah mutlu, mesut etsin. Allah aile saadeti versin. Memleketimize, vatanımıza, ailelerimize faydalı inşallah güzel evlatlarınız olsun. Onlar da faydalı güzel çocuklar olsun. Ben Tayyip Bey'den belediye başkanlığı döneminde nikah cüzdanının kime verildiğini öğrenmiştim. Onun için kızımıza veriyorum. O daha iyi saklıyor. Gerektiğinde hemen buluyor, çıkartıyor, veriyor. Tekrar tebrik ediyorum.'' Gül, konuşmasında ''Tayyip amcanızın size bir tavsiyesi var'' diyerek sözü Başbakan Erdoğan'a bıraktı. Başbakan Erdoğan da çifte mutluluklar dileyerek, ''Sayın Cumhurbaşkanımız, bir şey demeyi unuttular. Biz diyoruz ki; en az 3 tane çocuk istiyoruz. Çünkü bu milletin sizler gibi değerli yavrularımızın oluşturduğu ailelere ihtiyacı var. Milletimize, vatanımıza faydalı nesiller yetiştirmenizi bekliyoruz. En kötü gününüz böyle olsun'' dedi. Nikah töreninin ardından, nikah şahitleri ve ailelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Nikah törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda davetli katıldı.