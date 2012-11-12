Davutoğlu'nun idam yorumu: Biz AB sürecindeki taahhütlerimize sadığız

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı idam cezası tartışmasına dair, "Sayın Başbakan o açıklamayı Norveç’te onlarca kişi katleden Anders Behring Breivik’i kastederek söyledi. Bu şekilde katliamlar yapılması konusuna dikkat çekmek için söyledi. Biz AB sürecindeki taahhütlerimize sadığız ancak AB’den de aynısı bekliyoruz." dedi.

Davutoğlu bu açıklamayı İta- Türk toplantısında Roma’da bir panelde ifade etti. Dışişleri Bakanı’na bu soruyu panelin moderatörlüğünü yapan yapan İtalya Senatosu Başkan yardımcısı Bonino’dan geldi. Bonino “Erdoğan’ın ölüm cezasındaki açıklamalarından son derce endişe duyuyoruz. Bu açıklamaları gördükten sonra artık Türkiye’ye AB’ye girmek istiyor mu diye düşünüyoruz. Siz buna ne cevap vereceksiniz diye sordu.

Davutoğlu, Türkiye ve Türklerin Avrupa tarihinin her zaman “Asli parçası” olduğunu vurgulayarak “Türkiye’nin yüzünün Avrupa’dan Doğu’ya döndüğünün belirtenlere söyleyeceğim tek bir şey var. Tarih okuyun” dedi.

‘Reddedilsek bile Avrupalıyız'

Sözlerine “Reddedilsek bile biz Avrupalıyız” diye devam eden Ahmet Davutoğlu “Bizim stratejik tercihimiz hala AB üyeliğidir” dedi.

‘AB’ye yardımda bulunabiliriz’

Türkiye’nin 10 sene önceki Türkiye olmadığını vurgulayan Dışişleri Bakanı “Son dönemde demokrasiye geçişte kullanılmak üzere Mısır’a 2 milyar dolar, Tunus’a 500 milyon dolar düşük faizli kredi açıldı. Pek çok ülkeye insanı yardım yapıldı. Ekonomik yönden beklenti içinde değiliz. Gerekirse AB’ye yardım da yapabiliriz” diye konuştu.