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Davutoğlu'nun eski danışmanı Kemal Ökem, İsrail'e 6 yıl sonra atanan ilk büyükelçi oldu

İsrail de Ankara'ya büyükelçi atamasını dün yapmştı

16 Kasım 2016 13:25

Mavi Marmara krizinin ardından bozulan ilişkiler neticesinde karşılıklı olarak büyükelçilerin geri çağrıldığı Türkiye ve İsrail arasında 6 yıl sonra ilk atamalar yapıldı. Türkiye, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dış politikadan sorumlu eski danışmanı Kemal Ökem'i İsrail'e yeni büyükelçi olarak atadı.

İsrail de, Londra Büyükelçisi Yardımcısı Eitan Naeh'ı, Ankara'ya büyükelçi olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Kemal Ökem'in atanacağını duyurdu.

 

 

6 yıllık kriz haziranda sona ermişti

 

İsrail ve Türkiye, 2010 yılında 10 aktivistin hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısı sonrası büyükelçilerini karşılıklı olarak geri çekmiş, diplomatik ilişkiler de maslahatgüzar seviyesinde yürütülmüştü.

İki ülke arasındaki 6 yıldır devam eden diplomatik kriz ise Haziran ayında varılan; 20 Ağustos'ta TBMM, 31 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşmayla resmen son bulmuştu.

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