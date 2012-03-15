Davutoğlu'nun eşi, Bakü’de psikiyatri hastalarını muayene etti

T24 - Yeryüzü Doktorları Gönüllüsü ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Uzm. Dr. Sare Davutoğlu’nun da katıldığı, Bakü’de düzenlenen bir toplantıda taşıyıcı annelik, sperm bankası ve tüp bebek gibi üreme sağlığı konuları tartışıldı. Ayrıca Yeryüzü Doktorları heyeti, Maştağa’da bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatan kadın hastaları muayene ederek ilaçlarını verdi.

Yeryüzü Doktorları, Kadın Sağlıkçılar Derneği, Azerbaycan Lider Kadınlar Derneği ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 12 Mart Pazartesi günü “Yeni Bin Yılda Çağdaş Dünyamızın Kutsal Vazifesi Olarak Anneliğin Korunması” konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmaları Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Ehliman Emiraslanov, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan Milli Meclisi Sosyal Siyaset Komitesi Başkanı Hadi Recebli tarafından yapıldı.

Yeryüzü Doktorları Gönüllüsü ve KASAD-D Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Sare Davutoğlu, konferansta yaptığı konuşmada, anne ve bebek ölüm hızının düşürülmesinin her ülke için önemli bir hedef ve gelişmişlik göstergesi olduğunu söyleyerek Türkiye’nin son yıllarda bu konuda ilerleme gösterdiğini ifade etti. Üreme sağlığıyla ilgili etik konulardan da bahseden Davutoğlu, tüp bebek uygulamalarındaki etik sorunları ve son dönemde yapılan düzenlemelerle bu sorunların nasıl aşılmaya çalışıldığını anlattı.

Azerbaycan Milli Meclis Sosyal Siyaset Komitesi Başkan Yardımcısı Musa Guliyev “Milli Mevzuatta Üreme Sağlığı” ve Prof. Dr. Hicran Bağırova “Üreme Sağlığı, Sağlıklı Anneliğin Temel Prensipleri” başlıklı tebliğlerle Azerbaycan’daki uygulamalar ve son dönemdeki yasa çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yazar ve Sosyolog Nazife Şişman, “Hayatın ve Ölümün Değişen Sınırları ve Biyoteknoloji” adlı sunumuyla konunun sadece tıbbi bir konu olamayacağını; sosyolojik, felsefi, ekonomik açılardan da tartışılması gerektiğini vurguladı.

Tıp fakültesi hocaları, öğrenciler ve milletvekillerinin katıldığı toplantının moderatörlüğünü yapan Azerbaycan Milletvekili Dr. Malahat İbrahimkızı, üreme sağlıyla ilgili bir yasanın meclis gündemlerinde olması nedeniyle bu toplantının çok faydalı ve önemli olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.



Psikiyatrik kadın hastalara muayene



Uzm. Dr. Sare Davutoğlu, Uzm. Dr. Gülhan Cengiz, Prof. Dr. Ayşe Karan, Uzm. Dr. Fatma Cengiz ve Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Havva Sula’dan oluşan Yeryüzü Doktorları Heyeti, konferansın ardından Maştağa’da bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatan kadın hastaları muayene ederek ilaçlarını verdi. Hastane yönetimi, Türkiye’nin alanında birikimli doktorlarının Azerbaycan’da bulunmalarından duyduğu memnuniyeti belirtti.