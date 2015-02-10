Davutoğlu'nun dili sürçtü, Pensilvanya yerine 'Philadelphia' dedi

AKP grup toplantısında ana muhalefet partisi CHP’yi cemaatle işbirliği yapmakla suçlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “CHP’lilere sesleniyorum. Partinize sahip çıkın. Gerçek cumhuriyetçilik mecliste konuşmaktır. Philadelphia ile paralel konuşmak değildir” dedi.
Başbakan Davutoğlu, bugün TBMM’de düzenlenen AKP grup toplantısında konuştu.
Davutoğlu’nun eleştirilerinin hedefinde muhalefet partileri ve Gülen cemaati vardı.
Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cemaatle işbirliği yapmakla eleştirerek parti tabanını CHP’ye sahip çıkmaya çağırdı.
Fethullah Gülen’in ikamet ettiği Pensilvanya’yı kastederken dili sürçen Davutoğlu, Pensilvanya yerine Philadelphia dedi.
Davutoğlu, “CHP’lilere sesleniyorum. Partinize sahip çıkın. Gerçek cumhuriyetçilik mecliste konuşmaktır. Philadelphia ile paralel konuşmak değildir” diye konuştu.