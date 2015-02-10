Davutoğlu: Kılıçdaroğlu, halkı direnmeye çağıracağına sandığa çağırsana be adam

Geçen haftaki grup toplantısında "Anayasa askıya alınmış durumda. Bu durum uzarsa halkın direnme hakkı doğar" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Halkı direnmeye çağıracağına sandığa çağırsana be adam" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

AK Parti'nin siyasi serencamı Sakarya türküsüdür. İstanbul'da muhteşem bir kongre yaptık. Böyle bir kongre hiçbir partiye nasip olmaz. AK Parti anlaşılmadan Ortadoğu anlaşılamaz, Kafkaslar anlaşılamaz. AK Parti anlaşılmadan dünya siyaseti anlaşılamaz. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız her emaneti güçlendirerek taşımakta kararlıyız.

Çözüm süreci birbirine düşürülmek istenen kardeşlerin yeniden buluşma hareketidir. Ulusalcılar içeride ve dışarıda etnik milliyetçiliği körüklediler. Çözüm sürecinde ileriki günlerde çok daha güzel gelişmelere şahitlik edeceksiniz.

'Bu işten vazgeçin'

Seçim yaklaşırken Alevi kardeşlerimiz üzerinden ayrım yapan siyasi partilere sesleniyorum: Bu işten vazgeçin.

Milleti bölen, parçalayan söylemlerle siyaset yapılamaz. Yeni Türkiye, eşit vatandaşlığın, kardeşliğin ve özgürlüğün ülkesi olacak.Alevi sorunları konusunda birçok adım atıldı. Atılmaya da devam edilecek.

Özgürlük insanın en temel özelliğidir. Bundan sonra bu topraklarda kimse bu ülkenin insanlarının özgürlüğüne müdahale edemeyecektir.

Diyarbakır'da HDP'li belediye çarşaflı kadınlarımızı tahkir etti. Aziz Kürt vatandaşlarımız bunların ne yaptığının farkında. CHP ve HDP aynıdır. Bunların tek derdi bu ülkenin kutsal değerleridir.

'CHP, MHP, HDP'ye meydan okuyorum'

Güvenlik yasasına gelince: Güvenlik olmadan emniyet olmaz. 6-7 Ekim olaylarından sonra İç Güvenlik reform paketi hazırladık.

Buradan CHP, MHP ve HDP'ye meydan okuyorum: İç güvenlik paketinde tek bir madde gösterin ki AB standartlarında olmasın. Ama bunların meseleleri bu değil. Sandıktan umutları olmadıkları için iktidara gelmenin tek yolu: kriz ve kaostur.

'Sandığa çağır be adam'

Kılıçdaroğlu geçen hafta halkı direnmeye çağırdı. Sen demokratsan bu halkı direnmeye değil sandığa çağır be adam. Sandıktan hiçbir zaman umudu yok ki. CHP hiçbir zaman sandıktan çıkmadı ve çıkmayacak. İnönü 27 Mayıs ihtilaline davet çıkardı. Bunların zihniyeti aynı.

'Kadıköy'de müdahale edildi mi?'

Pazar günü Kadıköy'de bir gösteri oldu. Bir tek kişiye müdahale edildi mi? Barışçıl gösteri yapmak herkesin hakkıdır.Kılıçdaroğlı, molotof kokteyli taşıyanların önünden gidersen siyasetçi değil, porovokatör olursun.

İnsanları direnmeye çağırırsan bunu da Pensilvanya'dan alırsan biz bunun hesabını sorarız.

Hangi dönemde gayri müslim vatandaşlarımız Başbakan nezdinde kabul edilmiş. Ama New York Times'taki makalede gayri müslim vatandaşların hakları gasp edildi diyor.

Bu paralel çetenin Pensilvanya'daki lideri ne diyor?

Filistin'deki işgal devam ettikçe biz her türlü lobinin karşısında durmaya devam edeceğiz.