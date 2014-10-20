Davutoğlu'nun davetine gelmeyen 'akiller' kimler?

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ilgili bakanların, "Akil İnsanlar Heyeti"nde yer alan isimlerle buluştuğu toplantıya heyetteki üyelerden bir kısmı gelirken, bazıları toplantıya davetli olduğu halde gelmedi. 63 kişilik akil heyetten 7 kişi ise zirveye gelmedi. Bu isimler şöyle sıralandı: Lale Mansur, Baskın Oran, Murat Belge, Şemsi Bayraktar, Kürşat Bumin, Orhan Gencebay, Yücel Sayman.

Pusula Haber'de yer alan habere göre Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki toplantıya Can Paker, Muhsin Kızılkaya, Oral Çalışlar, Etyen Mahçupyan, Nihal Bengisu Karaca, Hülya Koçyiğit ve Kadir İnanır ilk gelen isimler arasında yer aldı.

63 kişiden 63'ü de davet edildi

Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldığı halde bazı kişilere davetiye gitmediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Oral Çalışlar, "Çağrıcılardan birisi olarak ben, ilk inisiyatifte, çözüm sürecini destekleyen bütün arkadaşlar burada olmalıdır' diye düşünüyoruz. Zaten anladığım kadarıyla Başbakanlıkta bütün 63 kişinin, 63'ü de çağrılmış. Bazı arkadaşlar katılmayabilirler. Bu da onların tercihi" diye konuştu.

Çağrılan tüm isimlerin toplantıya katılmasını umduğunu ifade eden Çalışlar, "Biz bir örgüt değiliz ki ayrılık olsun, fraksiyon olsun. Sonuçta hepimiz çağrıyı yaparken de bütün arkadaşlarla birlikte çağrı yaptık. Bundan sonra da böyle devam edecek. Zaten biz, 63 kişinin genişlemesini istiyoruz, 63 kişiyle kalmak yerine. 600 kişi olsun 6 milyon kişi olsun, hep birlikte barış sürecini, çözüm sürecini zorlayalım" dedi.

Kimler gelmedi?

Toplantıya 63 Akil İnsan'ın hepsi davet edilse de istifalarını açıklayan Baskın Oran, Murat Belge ve Kürşat Bümin dışında katılmayan isimler olduğu ifade edildi.

63 kişilik akil heyetten 7 kişi zirveye gelmedi. Bu isimler şöyle sıralandı: Lale Mansur, Baskın Oran, Murat Belge, Şemsi Bayraktar, Kürşat Bumin, Orhan Gencebay, Yücel Sayman.