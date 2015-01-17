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Davutoğlu'nun 'Cumhuriyet gazetesini uyardık' açıklamasına yalanlama

Başbakan Davutoğlu'nun, krize yol açan Charlie Hebdo karikatürklerinin yayınından önce 'Cumhuriyet gazetesini uyardık' açıklamasına gazeteden yanıt geldi

17 Ocak 2015 17:21

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, hükümetten birilerinin Charlie Hebdo dergisinden bir seçki yayımlanmadan önce Cumhuriyet'i aradığı iddiasını yalanladı.

Dün gece NTV canlı yayınına katılan Davutoğlu, "O gece bana haber geldiğinde arkadaşların bazıları temas kurdu gazete ile bunun hassasiyeti anlatılmaya çalışıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Atalay, kişisel Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Birileri sayın Başbakan'ı yanıltmış mı acaba? Gazetemiz editoryal yöneticileriyle de görüştüm. Gazetemizin baskısının bitip, dağıtıma gönderildiği süreç içerisinde Hükümet, Başbakanlık ya da herhangi bir Bakanlıktan hiç kimse gazetemizi arayıp, yapılacak yayın konusunda herhangi bir hassasiyet uyarısı ya da bildirimi yapmamıştır. Böyle bir telefon almış olsaydık, saygı ve nezaket çerçevesinde gereken cevabı verirdik elbette. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından duyururuz."

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