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Politika

Davutoğlu, iptal ettiği Bosna-Hersek gezisine katılma kararı aldı

Davutoğlu, AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini bırakma kararı almıştı

05 Mayıs 2016 17:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini bırakma kararı alan Başbakan Ahmet Davutoğlu, iptal ettiği Bosna-Hersek ziyaretine gitme kararı aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Mayıs Cumartesi Bosna Hersek'i ziyaret edecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Banya Luka şehrine gidecek Davutoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yeniden inşa edilen Ferhadiye Camisi'nin açılışını yapacak. 

Başbakan Davutoğlu'nun aynı gün, yurda dönmesi bekleniyor. Ferhadiye Camisi, 7 Mayıs 1993'te Sırplar tarafından yıkılmıştı. 

 

 

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